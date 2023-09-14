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У Changan появятся машины с особыми возможностями

До конца года появится Changan Kaicheng и особый автомобиль по принципу Lego

В конце 2023 года бренд Changan выпустит новый пикап Kaicheng – мощный, но экономичный, со сниженной стоимостью эксплуатации.

В новом пикапе появится новая силовая установка Blue Whale 2.0T с двумя электродвигателями. Ее суммарная мощность составляет 272 л.с.

Новинки Changan
Новинки Changan

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При такой мощности пикап превратится почти в спорткар – до 100 км/ч он сможет разгоняться за 7,9 секунды. При этом запаса топлива в баке ему будет хватать на 1000 км.

Changan K01
Changan K01

В пикапе предусмотрена блокировка дифференциала передней и задней осей, а уровень водонепроницаемости аккумулятора достигает IP68. То есть, внедорожные качества из-за электрификации не пострадают.

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Кроме того, Changan анонсировал новую платформу K01, которая делалась на базе платформы Changan SDA.

В ней скрестили особенности пикапов с интеллектуальными технологиями. Это тележка, на которую можно установить любой кузов и оснастить любыми системами, как в Lego.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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