У Changan появятся машины с особыми возможностями
В конце 2023 года бренд Changan выпустит новый пикап Kaicheng – мощный, но экономичный, со сниженной стоимостью эксплуатации.
В новом пикапе появится новая силовая установка Blue Whale 2.0T с двумя электродвигателями. Ее суммарная мощность составляет 272 л.с.
При такой мощности пикап превратится почти в спорткар – до 100 км/ч он сможет разгоняться за 7,9 секунды. При этом запаса топлива в баке ему будет хватать на 1000 км.
В пикапе предусмотрена блокировка дифференциала передней и задней осей, а уровень водонепроницаемости аккумулятора достигает IP68. То есть, внедорожные качества из-за электрификации не пострадают.
Кроме того, Changan анонсировал новую платформу K01, которая делалась на базе платформы Changan SDA.
В ней скрестили особенности пикапов с интеллектуальными технологиями. Это тележка, на которую можно установить любой кузов и оснастить любыми системами, как в Lego.
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Фото: Autohome.com.cn
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