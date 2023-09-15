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Что можно купить вместо Москвича 6

Названы конкуренты Москвича 6 и ориентировочные цены

Этой осенью, в конце октября, на российском рынке появится новая модель – Москвич 6. Этот автомобиль будет активно закупаться для такси и каршеринга, а также, надо полагать, для госструктур. В свободной продаже может из-за этого появиться нехватка машин. Поэтому нелишним будет обратить внимание на конкурентов.

Москвич 6
Москвич 6

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Москвич 6 сделан на базе JAC Sehol A5 Plus. Это свежая модель, появившаяся всего пару лет назад. По своим габаритам (4770 х 1820 х 1492 мм) новинка немного уступает таким знакомым машинам, как Kia K5 или Mazda 6 – на 12-15 см в длину. Но она немного больше, чем представители гольф-класса.

Оснащается Москвич 6 бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. Механики нет, а есть вариатор. Также будут продаваться Москвичи с 174-сильными двигателями того же объема, в паре с которыми будет работать уже 6-ступенчатый робот.

Назван лидер по негативным отзывам – Geely (и по положительным он тоже лидер)
«Судя по ценообразованию, которое применялось производителем в отношении моделей 3 и 3e, Москвич 6 будет стоить дороже 2,2 млн рублей. Между тем, еще несколько месяцев назад пустовавшая ниша седанов заполнилась очень быстро. На российском рынке в этом году появилось несколько новинок. Самая бюджетная модель в категории седанов Changan Alsvin сейчас предлагается от 1 690 000 рублей, а самая перспективная Chery Arrizo 8 – от 3 044 900 рублей. В ценовом диапазоне от 2 млн до 3 млн рублей также представлены: Kaiyi E5 (от 2 115 000 рублей), Changan Eado plus (от 2 289 000 рублей) и Dongfeng Shine Max (от 2 990 000 рублей)», – рассказал РГ руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

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Фото: Москвич

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За РулемКирилл Панов
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