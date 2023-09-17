Уже хотите электромотор вместо ДВС? Не спешите с ответом!

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Подсчитано: перевод старых машин на электрическую тягу не имеет смысла

В разных уголках мира набирает обороты новое направление тюнинга: перевод ретроавтомобилей на электротягу. Североамериканский журнал Hot Rod реализовал интересный проект: ребята превратили в электромобиль Chevrolet 1957 года.

Но обнаружили при этом, что процесс имеет смысл только в том случае, если реализовывать его силами большого проекта – Hot Rod как раз таковым является. Дело в том, что смета проекта по сборке машины значительно превысила 50 тысяч долларов, и это без учета оплаты труда сборщиков.

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Плюсы привитого старому автомобилю «гена электромобильности» можно будет в полной мере познать лишь тогда, когда цены на электрические компоненты значительно снизятся, делает вывод издание. Ввиду последних тенденций, это обязательно произойдет – весь вопрос в том, когда именно.

У нас, как и на Западе, такой тюнинг остается вотчиной медийных проектов с хорошими бюджетами. К тому же, помимо финансовых сложностей, в РФ переоборудование обычной машины в электромобиль силами отдельно взятого человека упрется еще и в необходимость легализации изменений. Решить все вопросы электрификации старых машин мог бы централизованный (читай – промышленный) подход – такой собирается предложить «Автотор».

Источник: jalopnik.com

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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