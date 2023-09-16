Четыре штуки в год: представлен особый Land Rover Defender
Одними из главных особенностей Adventure Okavango является съемный верх, ковровое покрытие на полу и использование кожи высокого качества Marula Red Muirhead на подогреваемых сиденьях. Руль был заменен на руль с отделкой из красного дерева, а рычаг раздаточной коробки изготовлен из африканской акации.
Adventure Okavango оборудован мощной аудиосистемой Burmester и аудиосистемой Audison and Morell с возможностью подключения по Bluetooth и беспроводной зарядкой смартфонов.
Автомобиль получил новую тормозную систему AP Racing и новую подвеску, которая оснащена полуактивным электронным управлением, G-сенсором и пятью настраиваемыми режимами.
Под капотом Adventure Okavango располагается 3,5-литровый двигатель Rover V8 мощностью 210 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Кроме того, будет доступна версия с 6,2-литровым двигателем GM LT1 V8 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач GM.
Oshe Automotive планирует выпускать всего четыре автомобиля Adventure Okavango в год стоимостью от 280 000 долларов.
Источник: Carbuzz
Фото: Oshe Adventure
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.