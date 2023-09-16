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Четыре штуки в год: представлен особый Land Rover Defender

Oshe Automotive показала рестомод Adventure Okavango на базе Land Rover Defender

Одними из главных особенностей Adventure Okavango является съемный верх, ковровое покрытие на полу и использование кожи высокого качества Marula Red Muirhead на подогреваемых сиденьях. Руль был заменен на руль с отделкой из красного дерева, а рычаг раздаточной коробки изготовлен из африканской акации.

Land Rover Defender Adventure Okavango
Land Rover Defender Adventure Okavango

Adventure Okavango оборудован мощной аудиосистемой Burmester и аудиосистемой Audison and Morell с возможностью подключения по Bluetooth и беспроводной зарядкой смартфонов.

Land Rover Defender Adventure Okavango
Land Rover Defender Adventure Okavango

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Автомобиль получил новую тормозную систему AP Racing и новую подвеску, которая оснащена полуактивным электронным управлением, G-сенсором и пятью настраиваемыми режимами.

Под капотом Adventure Okavango располагается 3,5-литровый двигатель Rover V8 мощностью 210 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Кроме того, будет доступна версия с 6,2-литровым двигателем GM LT1 V8 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач GM.

Land Rover Defender Adventure Okavango
Land Rover Defender Adventure Okavango

Oshe Automotive планирует выпускать всего четыре автомобиля Adventure Okavango в год стоимостью от 280 000 долларов.

Источник: Carbuzz

Фото: Oshe Adventure

Land Rover Defender Adventure Okavango
Land Rover Defender Adventure Okavango
Land Rover Defender Adventure Okavango

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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