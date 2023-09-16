Четыре штуки в год: представлен особый Land Rover Defender

Oshe Automotive показала рестомод Adventure Okavango на базе Land Rover Defender

Одними из главных особенностей Adventure Okavango является съемный верх, ковровое покрытие на полу и использование кожи высокого качества Marula Red Muirhead на подогреваемых сиденьях. Руль был заменен на руль с отделкой из красного дерева, а рычаг раздаточной коробки изготовлен из африканской акации.

Land Rover Defender Adventure Okavango

Adventure Okavango оборудован мощной аудиосистемой Burmester и аудиосистемой Audison and Morell с возможностью подключения по Bluetooth и беспроводной зарядкой смартфонов.

Land Rover Defender Adventure Okavango

Автомобиль получил новую тормозную систему AP Racing и новую подвеску, которая оснащена полуактивным электронным управлением, G-сенсором и пятью настраиваемыми режимами.

Под капотом Adventure Okavango располагается 3,5-литровый двигатель Rover V8 мощностью 210 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Кроме того, будет доступна версия с 6,2-литровым двигателем GM LT1 V8 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач GM.

Land Rover Defender Adventure Okavango

Oshe Automotive планирует выпускать всего четыре автомобиля Adventure Okavango в год стоимостью от 280 000 долларов.

Источник: Carbuzz

Фото: Oshe Adventure