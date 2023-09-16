Популярные кроссоверы Volkswagen не станут электромобилями

Volkswagen решила сохранить ДВС в следующем поколении Atlas и Atlas Cross Sport

Volkswagen Atlas, в России известный как Teramont, обновится к 2026 году. В то время как Volkswagen активно развивает свою линейку электромобилей, они признают, что у некоторых покупателей по-прежнему есть спрос на автомобили, работающие на ДВС.

Volkswagen Atlas

Новое поколение Atlas и Atlas Cross Sport будет оснащено новым 2-литровым двигателем с турбонаддувом, который заменит предыдущие четырехцилиндровые и V6 двигатели. Новый двигатель обладает мощностью 269 л. с. и 370 Н·м крутящего момента.

Одним из главных преимуществ новых моделей будет их улучшенная экономичность. Производитель заявляет, что новые автомобили будут расходовать топливо на 5–10% меньше.

Кроме того, Volkswagen внедрит в новые модели набор технологий помощи водителю IQ Drive, который будет включать адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go.

На приборной панели появится новый 10,25-дюймовый дисплей цифровой панели Digital Cockpit Pro.

Источник: Motor1

Фото: Volkswagen