Популярные кроссоверы Volkswagen не станут электромобилями
Volkswagen Atlas, в России известный как Teramont, обновится к 2026 году. В то время как Volkswagen активно развивает свою линейку электромобилей, они признают, что у некоторых покупателей по-прежнему есть спрос на автомобили, работающие на ДВС.
Новое поколение Atlas и Atlas Cross Sport будет оснащено новым 2-литровым двигателем с турбонаддувом, который заменит предыдущие четырехцилиндровые и V6 двигатели. Новый двигатель обладает мощностью 269 л. с. и 370 Н·м крутящего момента.
Одним из главных преимуществ новых моделей будет их улучшенная экономичность. Производитель заявляет, что новые автомобили будут расходовать топливо на 5–10% меньше.
Кроме того, Volkswagen внедрит в новые модели набор технологий помощи водителю IQ Drive, который будет включать адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go.
На приборной панели появится новый 10,25-дюймовый дисплей цифровой панели Digital Cockpit Pro.
Источник: Motor1
Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)
Красавец!
Ломучесть Вага.
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!