Популярные кроссоверы Volkswagen не станут электромобилями

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Volkswagen решила сохранить ДВС в следующем поколении Atlas и Atlas Cross Sport

Volkswagen Atlas, в России известный как Teramont, обновится к 2026 году. В то время как Volkswagen активно развивает свою линейку электромобилей, они признают, что у некоторых покупателей по-прежнему есть спрос на автомобили, работающие на ДВС.

Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas

Новое поколение Atlas и Atlas Cross Sport будет оснащено новым 2-литровым двигателем с турбонаддувом, который заменит предыдущие четырехцилиндровые и V6 двигатели. Новый двигатель обладает мощностью 269 л. с. и 370 Н·м крутящего момента.

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Volkswagen Teramont после обновления: старт заказов и цены

Одним из главных преимуществ новых моделей будет их улучшенная экономичность. Производитель заявляет, что новые автомобили будут расходовать топливо на 5–10% меньше.

Кроме того, Volkswagen внедрит в новые модели набор технологий помощи водителю IQ Drive, который будет включать адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go.

На приборной панели появится новый 10,25-дюймовый дисплей цифровой панели Digital Cockpit Pro.

Источник: Motor1

Фото: Volkswagen

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!

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