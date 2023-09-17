Распаковка редкого Феррари – залипательное видео

Этот штучный Ferrari KC23 освобождают от пленки и выпускают на трек

Ferrari выложила на YouTube новое видео, посвященное суперкару KC23, выпущенному в единственном экземпляре. Этот автомобиль создан на базе 488 GT3 Evo и предназначен только для трека – на дороги общего пользования ему выезжать нельзя.

Ferrari KC23 выглядит совершенно безумно: выдвигающиеся аэродинамические компоненты, большое съемное заднее антикрыло, камеры, заменяющие зеркала заднего вида, и выступающий диффузор делают его невероятно красивым.

Все панели суперкара изготовлены на заказ, а спартанский салон KC23 взят у гоночного автомобиля 488 GT3 Evo, но с небольшими изменениями.

То же самое относится и к 3,9-литровому двигателю V8 с турбонаддувом, который звучит, мягко говоря, божественно – а все благодаря тому, что выхлоп не стали подгонять под строгие шумовые нормы.

Ferrari KC23 – один из многочисленных автомобилей, созданных подразделением специальных проектов Ferrari.

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Фото, видео: Ferrari