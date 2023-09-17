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Новый полноприводный «китаец» приехал в Россию, подорожав в 2 раза

В России начали продавать Chery Explore 06, который вышел в Китае месяц назад

Chery Explore 06 имеет внушительные габаритные размеры: 4538 x 1898 x 1680 мм, с колесной базой в 2672 мм. Одной из особенностей этой модели являются встроенные ручки в дверях. Кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 197 л. с. Кроме того, Chery Explore 06 оснащен роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Chery Explore 06
Chery Explore 06

С помощью экрана диагональю 13,2 дюйма водитель сможет контролировать все функции автомобиля, включая климат-контроль.

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Chery Explore 06 также оборудован системой панорамного обзора на 540 градусов. Эта функция особенно полезна при парковке или езде по неровной местности.

Важно отметить, что в Китае этот автомобиль поступил в продажу менее месяца назад и стоит в эквиваленте от 1,5 до 1,8 миллиона рублей. Цена автомобиля в России уже достигла отметки в 4 095 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Chery

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За РулемЛежнин Роман
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