Новый кроссовер Geely может проехать 1370 км на одном баке

Geely представила новый Galaxy L7 и озвучила его стоимость

Коньком кроссовера стала система интеллектуального вождения. Например, новый автомобиль имеет модуль высокоточного позиционирования, один радар сверхдальнего миллиметрового диапазона, 4 радара дальнего миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров, 1,8-мегапиксельная камера переднего обзора, 1,5-мегапиксельная камера заднего вида и четыре 3-мегапиксельные камеры системы кругового обзора.

Geely Galaxy L7

Geely Galaxy L7 оснащен гибридной системой 1.5Т (ДВС и два электромотора) мощностью 390 л.с. и 3-ступенчатой коробкой передач DHT. Запас хода кроссовера достигает 1370 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.

Geely Galaxy L7

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, 13,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и 16,2-дюймовый экран для переднего пассажира.

Geely Galaxy L7

Кроме того, новый автомобиль также оснащен аудиосистемой Infinity Audio с 11 динамиками, автомобильным ароматизатором, генератором отрицательных ионов, умным bluetooth-ключом для мобильного телефона и другими функциями.

Стоит кроссовер Geely Galaxy L7 в Китае от 138 700 до 173 700 юаней (1,84-2,3 млн рублей). В России такой кроссовер будет стоить раза в два дороже.

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Фото: Autohome.com.cn