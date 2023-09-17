Xpeng X9 — практичный минивэн с потрясающей динамикой

В Китае представили просторный минивэн с уникальным дизайном

С габаритами 5293x1988x1785 мм и колесной базой 3160 мм, X9 может вместить до 7 пассажиров. Задние сдвижные двери, интегрированные ручки и современные линии делают его не только стильным, но и удобным для использования.

Xpeng X9

Xpeng X9 будет в двух модификациях: с одним или двумя двигателями. Модель с одним двигателем на передней оси будет иметь мощность 319 л. с. и будет оснащена литий-железо-фосфатной батареей (LFP) от Eve Energy. С двумя двигателями дополнительно используют мотор мощностью 183 л. с. на задней оси. Два мотора дают мощность более 500 л. с. Этот вариант будет использовать никель-марганец-кобальтовую (NMC) батарею, предоставляемую CALB.

Xpeng X9

Встроенные лазерный дальномер и датчики отвечающие за работу системы автопилота, будут встроены в передний бампер.

Источник: IXBT

Фото: CarNewsChina.com