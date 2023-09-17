Китайские производители окончательно вытесняют иностранцев с рынка

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Компания BYD активно скупает автосалоны BMW, Mercedes, Maserati и Aston Martin

В планах BYD открыть 100 салонов Fang Cheng Bao в 60 городах Китая. По информации, появившейся в китайских социальных сетях, фотографии новых автосалонов Fang Cheng Bao уже начали появляться.

Шоурум Fang Cheng Bao
Шоурум Fang Cheng Bao

В Цзясине BYD использует бывший магазин и сервисный центр Mercedes-Benz и флагманского автосалона Aston Martin как свои выставочный зал и магазин. В районе Шунде строится еще один салон Fang Cheng Bao, который ранее принадлежал Maserati. Некоторые из новых салонов Fang Cheng Bao занимают места, где ранее располагались салоны BMW.

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Кроме того, Fang Cheng Bao активно строит выставочные залы в торговых центрах для привлечения внимания потенциальных покупателей.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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