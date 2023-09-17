Китайские производители окончательно вытесняют иностранцев с рынка

Компания BYD активно скупает автосалоны BMW, Mercedes, Maserati и Aston Martin

В планах BYD открыть 100 салонов Fang Cheng Bao в 60 городах Китая. По информации, появившейся в китайских социальных сетях, фотографии новых автосалонов Fang Cheng Bao уже начали появляться.

Шоурум Fang Cheng Bao

В Цзясине BYD использует бывший магазин и сервисный центр Mercedes-Benz и флагманского автосалона Aston Martin как свои выставочный зал и магазин. В районе Шунде строится еще один салон Fang Cheng Bao, который ранее принадлежал Maserati. Некоторые из новых салонов Fang Cheng Bao занимают места, где ранее располагались салоны BMW.

Кроме того, Fang Cheng Bao активно строит выставочные залы в торговых центрах для привлечения внимания потенциальных покупателей.

Источник, фото: CarNewsChina.com