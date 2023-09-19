АО ВТБ Лизинг предлагает легковые автомобили Changan со скидкой до 8%

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АО ВТБ Лизинг реализует в сентябре спецпредложение на 8 моделей Changan

До 30 сентября 2023 года юридическим лицам и предпринимателям доступны автомобили со скидкой до 8% от рекомендованной розничной цены в зависимости от выбранной модели. Скидки распространяются на 8 моделей CHANGAN – от седанов до кроссоверов различных классов: ALSVIN, EADO PLUS, CS35PLUS, CS55PLUS, HUNTER PLUS, UNI-K, UNI-T, UNI-V.

Максимальная скидка в размере 8% доступна при приобретении в лизинг кроссовера CHANGAN CS55PLUS стоимостью 2 629 900 рублей. Так, при оформлении автомобиля в финансовую аренду с авансом 49% ежемесячные платежи в течение пяти лет составят 32 245 рублей. При этом выгода за счет скидки от производителя и налоговых преференций будет равна 1 040 000 рублей.*

При тех же условиях лизинга ежемесячные платежи за седан CHANGAN EADO PLUS стоимостью 2 329 900 рублей составят 29 186 рублей. При этом скидка будет равна 6% от стоимости, а экономия на налогах за весь период финансовой аренды составит 940 000 рублей.*

Кроссовер CHANGAN CS55PLUS оснащен полуторалитровым мотором на 181 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Объем багажного отделения составляет 475 литров. Максимальная скорость автомобиля – 190 км/ч.

Седан CHANGAN EADO PLUS оснащен двигателем объемом 1,4 на 155 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Объем багажного отделения составляет 500 литров. Максимальная скорость автомобиля – 200 км/ч.

«АО ВТБ Лизинг предлагает предпринимателям автомобили CHANGAN со скидками и с минимальными лизинговыми платежами. Такие условия позволяют пользоваться транспортным средством с оптимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет компании, а налоговые льготы при лизинге дополнительно оптимизируют расходы», — отмечает Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса АО ВТБ Лизинг.

Подать заявку на приобретение в лизинг легковых автомобилей CHANGAN со скидкой до 8% юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

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