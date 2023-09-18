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Этим летом отмечается рост спроса на туры в...

Северный Кавказ становится все популярнее у туристов

Этим летом отмечается рост спроса на туры в республики Северного Кавказа

В числе лидеров туроператоры-члены Российского союза туриндустрии называют Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию.

На первом месте по спросу Дагестан. В республике удачно сочетаются экскурсии и пляжный отдых. В Кабардино-Балкарии высок спрос на отдых в Приэльбрусье и Нальчике. Плюс этого направления – отдыхать тут можно круглый год. Спрос на отдых в Нальчике в сравнении с летом прошлого года вырос на 30% – преимущественно это связано с интересом к бюджетному санаторно-курортному лечению. Здесь много объектов среднего и эконом-сегмента с хорошим соотношением цена-качество.

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Туроператоры отмечают, что наравне с Кабардино-Балкарией хорошо продаются путевки в Северную Осетию и Ингушетию. Ингушетия славится своими родовыми башнями, а в Северную Осетию едут, чтобы увидеть «Город мертвых» в Даргавсе, Дзивгискую крепость, Куртатинское и Дигорское ущелья.

Интересуются туристы и отдыхом в Адыгее. Здесь большой поток самостоятельных туристов, в том числе путешествующих на своих автомобилях. Они останавливаются в отелях, расположенных на реке Белой, на 3–4 дня. Здесь живописные виды и одна из самых популярных достопримечательностей – плато Лаго-Наки с альпийскими лугами.

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В Чечне наибольшим спросом пользуются сити-туры в Грозный.

В туркомпаниях отмечают, что поток в северокавказские республики с развитием инфраструктуры будет только увеличиваться. При этом больший интерес вызывают туры, включающие сразу несколько республик.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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