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Лады начнут собирать за границей

Мантуров: Решение о сборке Lada Vesta в Узбекистане будет принято в ближайшее время

Минпромторг РФ намерен дать свою оценку проекту по организации производства моделей АВТОВАЗа на площадке в Узбекистане. Как сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, перспективы сборки Lada Vesta проанализируют исходя из спроса на российском рынке, а также возможностей по выпуску комплектующих.

«Все зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос. Думаю, что в ближайшее время вернемся к оценке этого проекта, и будет принято решение», – заявил он журналистам.
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Лада Веста после 154 000 км: полный список проблем и расходов

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказывал, что автоконцерн ведет переговоры о возобновлении производства в Узбекистане. Там планировали наладить сборку Lada Vesta нового поколения с последующей локализацией – будет налажен процесс сварки и окраски.

На Узбекистан также обратил внимание УАЗ – он намерен организовать производство автомобилей в технопарке «Чирчик» Ташкентской области.

Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ, Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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