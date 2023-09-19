Лады начнут собирать за границей
Минпромторг РФ намерен дать свою оценку проекту по организации производства моделей АВТОВАЗа на площадке в Узбекистане. Как сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, перспективы сборки Lada Vesta проанализируют исходя из спроса на российском рынке, а также возможностей по выпуску комплектующих.
«Все зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос. Думаю, что в ближайшее время вернемся к оценке этого проекта, и будет принято решение», – заявил он журналистам.
Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказывал, что автоконцерн ведет переговоры о возобновлении производства в Узбекистане. Там планировали наладить сборку Lada Vesta нового поколения с последующей локализацией – будет налажен процесс сварки и окраски.
На Узбекистан также обратил внимание УАЗ – он намерен организовать производство автомобилей в технопарке «Чирчик» Ташкентской области.
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Источник: Интерфакс
Фото: АВТОВАЗ, Unsplash
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