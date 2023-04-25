АВТОВАЗ будет собирать Lada Vesta еще в одной стране

Речь об автомобилях нового поколения.

АВТОВАЗ может организовать сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем это будет флагманская модель – Lada Vesta нового поколения», – сказал он.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В дальнейшем сборку автомобилей в Узбекистане локализуют – будет налажен процесс сварки и окраски. Переговоры на эту тему с партнерами ведутся.

Сборка в Узбекистане автомобилей Lada была налажена еще в сентябре 2021 года – производство вели совместно с узбекской компанией Roodell на заводе ADM Jissakh, который располагается в свободной экономической зоне «Джизак» (Узбекистан). Потом сборку приостановили.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ