АВТОВАЗ будет собирать Lada Vesta еще в одной стране
АВТОВАЗ может организовать сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».
Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем это будет флагманская модель – Lada Vesta нового поколения», – сказал он.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В дальнейшем сборку автомобилей в Узбекистане локализуют – будет налажен процесс сварки и окраски. Переговоры на эту тему с партнерами ведутся.
Сборка в Узбекистане автомобилей Lada была налажена еще в сентябре 2021 года – производство вели совместно с узбекской компанией Roodell на заводе ADM Jissakh, который располагается в свободной экономической зоне «Джизак» (Узбекистан). Потом сборку приостановили.
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Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ
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