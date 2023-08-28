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УАЗ будет собирать автомобили за границей

Ульяновский автозавод организует выпуск машин в Узбекистане

Технопарк «Чирчик», находящийся в Ташкентской области Узбекистана, УАЗ рассматривает в качестве площадки для производства автомобилей. Как сообщает пресс-служба узбекского технопарка, представители Ульяновского автозавода уже провели соответствующие переговоры. Какие именно модели будет собирать УАЗ на этой производственной площадке и в какие сроки может начаться выпуск авто, пока не сообщается.

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Узбекистан как производственная площадка интересен и АВТОВАЗу: президент российского автоконцерна Максим Соколов ранее сообщал, что на предприятии рассматривается возможность возобновления сборки автомобилей Lada в Узбекистане.

Ранее о готовности собирать автомобили УАЗа в своей стране заявили компании африканской Ганы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Технопарк «Чирчик»

Фото: Telegram

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За РулемПономарева Дарина
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