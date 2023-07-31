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«Попробовать стоит»: эксперт оценил перспективы УАЗа в африканской стране

Компании в Гане заявили о готовности собирать там автомобили Ульяновского автозавода.

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Председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг сообщил, что местные компании заинтересованы в сборке автомобилей УАЗ. В частности, уже есть договоренности о закупке 300 пикапов до конца этого года.

Конкурировать УАЗу в Гане придется как с китайским автопромом местной сборки, так и с собираемыми там автомобилями Volkswagen, Renault, Nissan, Toyota, Suzuki и другими, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. При этом он отмечает, что перспективы такого сотрудничества имеют шансы на успех.

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«Собрать в Гане на одном из заводов крупноузловым методом (для обхода таможенных пошлин) и продать 300 пикапов УАЗ Пикап – это легко. Сложнее будет поддерживать возобновляемый спрос в будущем – но попробовать есть смысл», - считает Кадаков.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: УАЗ

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