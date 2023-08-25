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На УАЗе начали сборку грузовиков Соллерс Арго

Производство Sollers Argo переехало из Елабуги в Ульяновск

Завершен анонсированный еще в конце мая перенос сборки коммерческих грузовиков Соллерс Арго из Елабуги в Ульяновск. Теперь Арго, являющийся клоном JAC N25/N35, собирают из китайских машинокомплектов на новой производственной площадке на территории УАЗа.

Об этом заявил директор по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктор Зорников. Собственно в Елабуге пока остается сборка второго «русифицированного китайца» от Соллерс – фургона Atlant. Его теперь собирают по полному циклу, со сваркой и окраской.

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Названа цена электрического Соллерс Арго

Адиль Ширинов, возглавляющий совет директоров Соллерса, считает, что перенос сборки Арго в Ульяновск поможет осуществить синергию с УАЗом по локализации ключевых узлов и агрегатов.

Один из плодов такой синергии уже известен – внедорожникам УАЗ достанется дизель от грузовых моделей Соллерс.

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Источник: Прайм

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