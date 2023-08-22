Названа цена электрического Соллерс Арго

Грузовик Sollers e-Agro с запасом хода в 300 км будет стоить 7 млн рублей

На проходящей в московском ЦВК «Экспоцентр» выставке MIMS Automobility Moscow представлен грузовик Sollers e-Agro. Это электрическая версия обычного Соллерс Арго (он же – JAC N25/N35), который собирают на предприятии Соллерс в Елабуге, а в скором времени перенесут сборку в Ульяновск. Электрическая версия – плод совместной работы Соллерс, СпецАвтоИнжиниринг и СТ Нижегородец.

Sollers e-Agro должен получить ОТТС уже в сентябре, сообщает источник. Ценовые рамки тоже определены: от 4,5 до 7 млн рублей. Цена будет зависеть от емкости аккумулятора и, соответственно, от пробега машины на одной зарядке. 300 километров – это запас хода для самого дорогого Sollers e-Agro.

Сейчас собрано 10 предсерийных электрогрузовиков, и большинство из них проходят испытания и отладку программного обеспечения и оборудования специалистами УАЗа и Соллерс Инжиниринг. Судя по всему, в продажу Sollers e-Agro попадут в конце 2023 года или начале 2024-го.

Напомним, обычный Соллерс Арго (он же – JAC Т25.Т35) выпускается в России по лицензии, но у Соллерс есть право самостоятельно модифицировать модель. Машина оснащается дизельными моторами на 130 и 147 л.с. с МКП и имеет задний привод.

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Источник, фото: Автопоток