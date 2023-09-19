Дилеры рассказали, почему автомобили и дальше будут дорожать
В четвертом квартале еще на 10–20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили, рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
При этом на положительную динамику рынка это никак не повлияет, и прогноз остается прежним – до 1 млн новых автомобилей будет реализовано в 2023 году, что на 23% больше, чем в 2022-м. Конечно, если все будет идти, как идет, и не случится каких-то новых потрясений.
Несмотря на уже произошедший рост цен на 12–16%, покупателей остается много, отмечает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Сказывается отложенный спрос.
Что касается дилеров, они вынуждены повышать цены, а вот на сколько, тут все зависит от их умения балансировать:
«По тем маркам, кто импортировал автомобили или компоненты по новому курсу юаня, было наибольшее повышение цен. Те, кто сумел реализовать хеджирование юаня, смогли сохранить цены и даже сейчас еще могут их удерживать. В настоящее время ситуация с ценой определяется компетентностью финансовой службы импортера», – объяснил Ольховский.
В целом же, серьезное влияние на рынок оказало повышение утильсбора. Но импортеры не стали его сразу полностью включать в стоимость, а делают это постепенно, чтобы это «наименее чувствительно влияло на продажи».
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Источник: «Известия»
Фото: Depositphotos
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