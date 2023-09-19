Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Тормозные колодки не должны подклинивать в направляющих. 2. Пальцы должны свободно перемещаться. 3. Поршень не должен быть заклинен в цилиндре.Скрипят тормоза? Вам не так затянули колеса!
Эксперт «За рулем» проверил необычную версию...
Электрический ситикар JAC EV3Показан новый JAC по цене от 1,2 до 1,7 млн рублей
22 сентября в Китае начнут продавать...
УАЗ-31517, созданный в 1990 год по итальянскому образцуЗагадочный ульяновский джип: UAZ Racing – вы могли такой купить
Эксперт «За рулем» рассказал о том, как...

Дилеры рассказали, почему автомобили и дальше будут дорожать

«Известия»: до конца года автомобили подорожают еще на 10–20%

В четвертом квартале еще на 10–20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили, рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

При этом на положительную динамику рынка это никак не повлияет, и прогноз остается прежним – до 1 млн новых автомобилей будет реализовано в 2023 году, что на 23% больше, чем в 2022-м. Конечно, если все будет идти, как идет, и не случится каких-то новых потрясений.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Несмотря на уже произошедший рост цен на 12–16%, покупателей остается много, отмечает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Сказывается отложенный спрос.

В сентябре эксперты фиксируют массовый рост цен на машины

Что касается дилеров, они вынуждены повышать цены, а вот на сколько, тут все зависит от их умения балансировать:

«По тем маркам, кто импортировал автомобили или компоненты по новому курсу юаня, было наибольшее повышение цен. Те, кто сумел реализовать хеджирование юаня, смогли сохранить цены и даже сейчас еще могут их удерживать. В настоящее время ситуация с ценой определяется компетентностью финансовой службы импортера», – объяснил Ольховский.

В целом же, серьезное влияние на рынок оказало повышение утильсбора. Но импортеры не стали его сразу полностью включать в стоимость, а делают это постепенно, чтобы это «наименее чувствительно влияло на продажи».

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: «Известия»

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0