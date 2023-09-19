Показан новый JAC по цене от 1,2 до 1,7 млн рублей

22 сентября в Китае начнут продавать электрический JAC EV3

Это новая версия электрического городского хэтчбека JAC EV3. Конкуренция на рынке высокая: в тот же день (22 сентября 2023 г.) один из конкурентов EV3, BYD Dolphin, собирается преодолеть отметку выпуска в 500 тысяч штук.

В настоящее время JAC EV3 продается в шести версиях по цене 89 900–127 900 юаней (1,2–1,7 млн руб.), но ожидается, что новая версия будет еще дешевле.

Электрический ситикар JAC EV3

Дизайн новой версии автомобиля останется прежним: круглые фары, ободок которых состоит из светодиодных дневных ходовых огней, и двухцветный окрас кузова. Линии автомобиля простые и округлые.

Габариты электромобиля: 4025х1770х1560 мм, колесная база – 2620 мм.

Дизайн интерьера также весьма незамысловатый: здесь нет физических кнопок, все взаимодействие происходит с помощью сенсорного управления. Размер большого экрана составляет 12,8 дюйма, в качестве опции предлагается экран с диагональю 15,6 дюйма.

EV поддерживает сеть 5G, слушается голосовых команд, имеет панорамное изображение, видеорегистратор и т.д.

Электрический ситикар JAC EV3

Электрический ситикар JAC EV3 Электрический ситикар JAC EV3

Автомобиль будет оснащен электродвигателями мощностью 70 кВт и 100 кВт с запасом хода 405 и 505 км соответственно.

Появится ли такой ситикар в России, неизвестно, но цена у него весьма привлекательная, что наверняка бы обеспечило интерес к модели.

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Источник, фото: CarnewsChina