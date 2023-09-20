Продавец AMG G63 делал ставки на свой авто и случайно купил его
Один хитрый владелец Mercedes-AMG G63 придумал, как продать свой внедорожник подороже – он тоже решил делать ставки на него на онлайн-аукционе, повышая, тем самым, стоимость автомобиля.
Одного он не учел – его ставку могли и не перебить. Собственно, так и произошло.
При этом аукционные дома в США работают исключительно за премию – как правило, это 5% стоимости автомобиля, которую оплачивает покупатель.
Внедорожник можно было продать чуть подешевле, но мужчина решил, что покупатели готовы заплатить за него и больше (все-таки это Mercedes-AMG G63), и, притворившись покупателем, поднял ставку до 86 тысяч долларов (8,3 млн рублей). Но больше него никто не предложил...
В итоге продавцу пришлось купить собственный автомобиль, заплатив за это «удовольствие» 4300 долларов комиссии (416 тысяч рублей).
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Фото: VINWiki
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.