Продавец AMG G63 делал ставки на свой авто и случайно купил его

Владелец внедорожника притворился на аукционе покупателем и обманул сам себя

Один хитрый владелец Mercedes-AMG G63 придумал, как продать свой внедорожник подороже – он тоже решил делать ставки на него на онлайн-аукционе, повышая, тем самым, стоимость автомобиля.

Одного он не учел – его ставку могли и не перебить. Собственно, так и произошло.

Mercedes-AMG G63

При этом аукционные дома в США работают исключительно за премию – как правило, это 5% стоимости автомобиля, которую оплачивает покупатель.

Внедорожник можно было продать чуть подешевле, но мужчина решил, что покупатели готовы заплатить за него и больше (все-таки это Mercedes-AMG G63), и, притворившись покупателем, поднял ставку до 86 тысяч долларов (8,3 млн рублей). Но больше него никто не предложил...

В итоге продавцу пришлось купить собственный автомобиль, заплатив за это «удовольствие» 4300 долларов комиссии (416 тысяч рублей).

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Фото: VINWiki