Volvo полностью откажется от автомобилей с дизельным двигателем
Шведская компания Volvo объявила о прекращении с 2024 года производства автомобилей с дизельными двигателями. Volvo Cars станет одним из первых производителей автомобилей в мире, которые пошли на этот шаг, подчеркивается в сообщении компании.
В Volvo отметили, что компания полностью отказалась от трат на исследования и разработки новых ДВС еще в ноябре 2022 года, когда продала долю в совместном предприятии с Geely (Aurobay).
В перспективе Volvo намерена сосредоточить свои усилия на разработке и продажах электрокаров.
«Электрические силовые агрегаты — это наше будущее. Они превосходят двигатели внутреннего сгорания и производят меньше шума, меньше вибрации, сокращают затраты на обслуживание и не вырабатывают выхлопные газы», — цитирует пресс-служба автопроизводителя гендиректора Volvo Cars Джима Роуэна.
К 2030 году Volvo планирует продавать только электрические автомобили, а к 2040 году стать климатически нейтральной компанией.
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Источник, фото: Volvo
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