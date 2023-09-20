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Пожарным оставалось только наблюдать, как горит Тесла Model 3

Горящая Tesla Model 3 возобновила дискуссию о безопасности электромобилей

13 сентября 2023 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) загорелась Tesla Model 3 2022 года. Водитель наехал на какой-то предмет на проезжей части незадолго до того, как на электрокаре появилось предупреждение о наличии «критической проблемы».

Мужчина съехал на обочину, вышел из машины и только тогда заметил, что аккумуляторная батарея начала сильно дымить и в итоге загорелась. Нужно отметить, что у него было достаточно времени, чтобы покинуть электрокар.

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Пожарные приехали буквально через несколько минут, но, как и в случае с большинством пожаров на электромобилях, тушение оказалось трудным.

Они стали поливать автомобиль из шланга, на какое-то время огонь прекращался, но потом снова происходило задымление, и все возобновлялось.

Такого не происходит с автомобилями внутреннего сгорания, работающими на традиционном топливе. Но электромобили, в зависимости от химического состава аккумуляторов, могут войти в состояние, называемое термическим разгоном.

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Это когда элементы литий-ионной батареи начинают саморазогреваться и выделять кислород. При термическом выходе из-под контроля аккумуляторная батарея продолжает возгораться после того, как была погашена, до тех пор, пока от аккумуляторной батареи не останется ничего, что способно гореть.

В этом конкретном случае ячейки аккумуляторной батареи выпали из автомобиля, когда его буксировали с места происшествия. Их собрали и поместили в бочки с водой. Таким образом пожар удалось локализовать, но ущерб автомобилю был нанесен непоправимый.

Как же тушить?

Существуют способы полностью погрузить электрокар в резервуар с водой (но не всегда такие емкости под рукой) или даже закопать в песок, чтобы части батареи медленно дотлевали, не приходя в открытое возгорание. Но кардинального решения проблемы до сих пор не найдено, и над этим ученым придется поломать голову в ближайшие годы.

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Источник: insideevs.com

Фото: Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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