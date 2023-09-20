Новый Prado будут выпускать в Китае и везти в Россию

Каким будет китайский Toyota Prado – краткий обзор внедорожника

Компания FAW подтвердила, что на ее заводе в Чэнду в скором времени начнется производство японского внедорожника Toyota Prado нового поколения.

Это будет ретроверсия модели с круглыми, как у классического внедорожника FJ62, фарами. Что касается версии с прямоугольными фарами, то о ней пока неизвестно. Вероятно, появится и она.

Длина китайской версии новинки не была увеличена (часто машины для Поднебесной делают длиннее – это тренд китайского рынка). Длина, ширина и высота китайского Прадо составляют 4920, 1980 и 1860 мм соответственно, а колесная база достигает 2850 мм.

Среди оснащения – беспроводная зарядка для смартфона, цифровой ключ, обогрев сидений, вентиляция сидений, обогрев рулевого колеса, аудиосистема JBL с 14 динамиками и т.д.

Машины для Китая будут оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из турбодвигателя 2.4Т и электромотора. Мощность двигателя составляет 330 лошадиных сил и 630 Нм. Гибрид будет работать в паре с 8-ступенчатой коробкой передач.

И это настоящий внедорожник с блокировкой межосевого дифференциала и дифференциала заднего моста (с электронным управлением).

Угол въезда составляет 31 градус, а угол съезда – 22 градуса. Дорожный просвет – 221 мм.

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Фото: FAW-Toyota