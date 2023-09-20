Volkswagen представил новый бюджетник – кроссовер Discovery

В России может появиться новый кроссовер Volkswagen Discovery

На китайском рынке начались продажи нового кроссовера Volkswagen Discovery. Он представлен в двух комплектациях и оснащен экономичным двигателем 1.2Т.

У автомобиля хорошее оснащение. Например, зеркала заднего вида имеют функции складывания при парковке и наклона при движении задним ходом.

Также Volkswagen Discovery оснащен цифровой панелью приборов и 9,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. В крыше установлен панорамный люк.

Двигатель один. Это бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра и мощностью 116 л.с. (200 Нм). Работает в паре с роботом DSG-7.

Преимуществом этого двигателя является низкий расход топлива – всего 5,6 л на 100 км.

Стоит Volkswagen Discovery в Китае от 143 900 до 146 900 юаней, или 1,89-1,93 млн рублей. При поставках в Россию стоимость увеличится раза в два.

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Фото: Autohome.com.cn