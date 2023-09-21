DONGFENG к центру России: «АВТОПРОБЕГ DONGFENG»

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С 25 сентября по 18 октября коммерческие авто продемонстрируют в городах России

Цель мероприятия — познакомить клиентов с модельным рядом Dongfeng, провести тест-драйвы и получить обратную связь от представителей малого бизнеса, производства и сервисоы, профессиональных перевозчиков и крупных коммерческих предприятий.

В ходе клиентского дня посетители смогут лично ознакомиться со следующими моделями Dongfeng:

Z55 (шторный грузовик),

C120 (самосвал),

С80N (автогидроподъемник),

С120L (бортовой фургон + КМУ),

C80N (изотермический фургон).

Также будут представлены два автомобиля от официальных партнеров — цельнометаллический фургон и автобус.

Шторные грузовые автомобили являются разновидностью тентованной грузовой техники и служат для транспортировки разнообразных негабаритных грузов, в том числе длинномерных неделимых. Грузовики шторные представляют собой бортовую конструкцию, оснащенную специальным тентованным каркасом.

Самосвалы используются в строительстве, ремонте, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, а также при добыче полезных ископаемых.

Автогидроподъемник предназначен для подъема людей с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, строительно-монтажных и других работ.

Грузовые автомобили с бортовыми платформами и крано-манипуляторной установкой (КМУ) расширяют функциональные возможности грузового автомобиля. Краны-манипуляторы отличаются большей маневренностью в отличие от автомобильного крана. КМУ многофункциональны, поэтому их активно используют при погрузочно-разгрузочных работах, перевозках крупногабаритных грузов, при выполнении строительных, коммунальных и ландшафтных работ, а также при ремонтных работах в ограниченных стесненных условиях.

Изотермический фургон применяется для транспортировки грузов со специальными температурными условиями (как правило, охлажденная продукция) на небольшие расстояния.

Клиентские дни пройдут в следующих городах:

25 сентября — Санкт-Петербург

27 сентября — Москва

29 сентября — Воронеж

2 октября — Саратов

4 октября — Нижний Новгород

6 октября — Елабуга

9 октября — Челябинск

12 октября — Екатеринбург

16 октября — Новосибирск

18 октября — Красноярск

Партнеры мероприятия: Avito Спецтехника, 110km.ru, Колесо.ru, Авторадио.

Также мы запускаем проект в соцсетях «Поймай DONGFENG». Пользователям нужно будет сфотографировать автомобиль или самим сфотографироваться на фоне автомобиля и выложить фото в социальные сети с хэштегом #dongfeng в центре. Победители проекта получат призы.

Приглашаем вас убедиться в нашем бренде! У вас будет уникальная возможность посмотреть на варианты исполнения среднетоннажных грузовиков Dongfeng, задать вопросы, оценить мощность и надежность техники. Без ярких впечатлений, тест-драйва и подарков никто не уйдет. Ждем вас!

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