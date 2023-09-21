Как уничтожить беспилотник – с помощью этого приложения

Появилось приложение Радар.НФ для борьбы с беспилотниками и не только

Прямо сейчас любой человек может скачать приложение Радар.НФ на свой смартфон и через него сообщать о замеченных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательных групп напрямую ответственным сотрудникам государственной власти.

Народный фронт, являющийся разработчиком приложения, подчеркивает, что помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено. Это поможет уберечь население от атак беспилотников.

Скачав приложение и авторизовавшись в системе по номеру телефона, сообщать о беспилотниках можно будет следующим образом:

1. Направить мобильное устройство на объект (не камеру, а сам смартфон).2. Выбрать тип объекта.3. Нажать кнопку «Сообщить».4. Сделайте фотографию объекта.

Скачать приложение можно в RuStore или в Google Play. Пользователи IOS могут сообщать об угрозах через чат-бот проекта «Кибердружина» в Telegram.

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Фото: Unsplash, ОНФ