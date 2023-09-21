На еще не выпущенные российские автомобили «Атом» уже есть покупатели
Полностью отечественный электрокар «Атом» должен появиться на рынке в 2025 году. Но интерес к нему огромный уже сейчас, в первую очередь со стороны каршеринговых и таксомоторных компаний.
Одной из них стала фирма «Делимобиль»: ее сотрудники готовы консультировать конструкторов «Атома» относительно тех функций, которые будут полезны для каршеринга. «Делимобиль» заключил партнерское соглашение с АО «Кама» (разработчик электромобиля) и готов в будущем приобрести 25 000 электромобилей в свой автопарк.
Представители каршерингового сервиса готовы помогать разработчикам «Атома» доработать автомобиль. В частности, им интересно, чтобы в памяти системы сохранялись индивидуальные настройки пользователей (расположение кресла, зеркал, любимая радиостанция и т.д.) и чтобы на экран мультимедиа выводилась вся информация о поездке.
Компания-разработчик «Атома» также достигла соглашений с некоторыми таксомоторными компаниями о совместных исследованиях и разработке новых технологий на рынке электромобилей в такси.
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Источник, фото: Атом
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