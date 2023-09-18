«Атом» все ближе к серии – новые подробности
АО «Кама» продолжает патентовать компоненты перспективного электромобиля Атом, который вскоре должен появиться в производственной гамме завода Москвич и, вероятно, еще одного завода. Напомним, ранее были оформлены патенты на экстерьер автомобиля целиком, а также вид рулевого колеса.
Теперь же появились патентные изображения на колпаки колес, обшивку потолка (формованная панель) и боковые зеркала. Показанные детали довольно точно соответствуют тем, что стояли на прототипе.
Как известно, Атом построен на оригинальной заднеприводной электрической платформе, но планируется и полноприводный вариант. Возможно, заложат функцию быстрой смены батарей. Пока пробег на одной зарядке заявлен на уровне 500 км.
Инвесторами проекта являются Росатом, КАМАЗ и глава КАМАЗа Сергей Когогин. Пробную партию машин на заводе Москвич должны собрать в 2024-м, а серийную сборку начать во второй половине 2025 года.
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Источник: Автопоток
Фото: Роспатент, Атом
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