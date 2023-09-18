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«Атом» все ближе к серии – новые подробности

Запатентованы новые детали электромобиля Атом – колпаки, потолок и зеркала

АО «Кама» продолжает патентовать компоненты перспективного электромобиля Атом, который вскоре должен появиться в производственной гамме завода Москвич и, вероятно, еще одного завода. Напомним, ранее были оформлены патенты на экстерьер автомобиля целиком, а также вид рулевого колеса.

Теперь же появились патентные изображения на колпаки колес, обшивку потолка (формованная панель) и боковые зеркала. Показанные детали довольно точно соответствуют тем, что стояли на прототипе.

Формованная панель потолка
Формованная панель потолка

Боковое зеркало
Колпаки колес
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Как известно, Атом построен на оригинальной заднеприводной электрической платформе, но планируется и полноприводный вариант. Возможно, заложат функцию быстрой смены батарей. Пока пробег на одной зарядке заявлен на уровне 500 км.

Для сборки российских электромобилей подготовят сразу два завода

Инвесторами проекта являются Росатом, КАМАЗ и глава КАМАЗа Сергей Когогин. Пробную партию машин на заводе Москвич должны собрать в 2024-м, а серийную сборку начать во второй половине 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Фото: Роспатент, Атом

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Формованная панель потолка
Боковое зеркало
Колпаки колес

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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