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«Умный» Москвич не только фиксирует скорость, но и разыскивает людей

Электрокар Москвич оснастили программным комплексом для фиксации нарушений ПДД

На форуме Kazan Digital Week-2023 показали электромобиль Москвич с комплексом «Кибер шериф». Автомобиль оснащен оборудованием, которое способно поддерживать контроль за работой экипажа патрульного автомобиля, вести запись видео и звука с камер, отслеживать местонахождение патрульного автомобиля, фиксировать все маршруты, загружать базы данных лиц и автомобилей, отслеживать статистику всех подключенных систем.

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Система, установленная на автомобиле, способна измерять скорость движения транспортных средств в зоне контроля, нарушения парковки, остановки, стоянки, движение по полосе общественного транспорта, по обочине и т. д.

Светосигнальная балка на автомобиле
Светосигнальная балка на автомобиле

На бывшем заводе Renault началась сборка лифтбека Москвич 6

Измерение скорости происходит с помощью радара, встроенного в светосигнальную балку.

Собранные с помощью «умного» автомобиля фото и видеоматериалы позволяют формировать протоколы об административных нарушениях на дороге.

Кроме того, накопленная информация дает возможность разыскивать транспортные средства и даже людей.

Камеры, которые находятся сбоку балки, фиксируют лица проезжающих водителей, а потом идет проверка по базам розыска, загруженным на сервер.

На одной зарядке электрокар может проехать 410 км. От быстрой зарядки он заряжается за 1,5 часа, от обычно розетки - за 6,5 часов.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Госавтоинспекция Татарстана/Telegram, РБК

Фото: https://t.me/eveningkzn, https://t.me/gibddtatarstan

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За РулемАлексеева Елена
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