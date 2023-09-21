Off-road тест-драйв TANK от АВТОРУСЬ 23 сентября

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23 сентября АВТОРУСЬ TANK проведет внедорожный тест-драйв TANK 300 и TANK 500

В программу мероприятия входят off-road тест-драйв и развлекательная часть для взрослых и детей.

TANK — автомобилестроительная компания из Китая, которая специализируется на производстве брутальных внедорожников с мощными характеристиками проходимости. Модели бренда отличаются уверенным дизайном, роскошным оформлением интерьера, интеллектуальным оснащением и эффективными ходовыми характеристиками, которые позволяют чувствовать себя на пересеченной местности как дома.

В 2023 году компания организовала поставки моделей в Россию. ГК «АВТОРУСЬ» стала одним из первых официальных дилеров TANK в нашей стране.

В России импортируются модели TANK 300 и TANK 500 — они доступны для внедорожного тест-драйва и представлены в разных вариантах исполнения в АВТОРУСЬ. Ценители полноприводных рамных внедорожников по достоинству оценят те характеристики и тот комфорт, которые предлагают автомобили бренда.

23 сентября гости мероприятия АВТОРУСЬ TANK, посвященного внедорожному тест-драйву, смогут оценить преимущества автомобилей TANK: ощутить легкость управления в любых условиях, насладиться плавностью хода в преодолении испытаний за рулем TANK 300 и TANK 500.

В качестве препятствий на территории дилерского центра будут установлены следующие конструкции:

горка,

боковой заезд,

качели,

диагональное вывешивание.

Дилерский центр подготовил развлечения для всех посетителей. Для взрослых будет организован кейтеринг с напитками и закусками, интерактивная фотозона, уже описанный выше тест-драйв моделей TANK, и самое главное — возможность купить любую модель бренда на особо выгодных условиях. Детей ждут увлекательные мастер-классы, шоу, аквагрим и детские меню.

Гости мероприятия получат сувениры TANK и подарки от партнеров и спонсоров мероприятия. Интересно будет даже обладателям авто этой марки, ведь всем владельцам TANK дилерский центр подарит сертификаты на сервисное обслуживание.

Дилерский центр АВТОРУСЬ TANK ждет всех желающий пройти внедороджный тест-драйв и получить подарки с 13:00 до 19:00 23 сентября по адресу г. Москва, Ярославское ш, владение 2 В, строение 3 (95 км МКАД). Тел.: +7 (495) 588 50 50.

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