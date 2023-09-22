После Теслы многие снова покупают обычные машины. Почему?
Tesla добилась довольно высокой лояльности своих клиентов, однако многие владельцы все же предпочитают сменить эти машины на модели конкурентов. Так, многие обладатели самой «пожилой» в линейке моделей Model S стремятся сменить ее на свежие Lucid Air, Rivian R1T, Mercedes-Benz EQS и Rivian R1S. Только 11,7% владельцев Model S меняют его на кроссовер Model X, а 7,9% пересаживаются на Model 3.
Кстати, у самой Model 3 дела получше: у 40,3% покупателей самой доступной Теслы следующей машиной оказывается Model Y, а 26,1%... снова покупают Model 3! То есть верность марке демонстрируют 72,8% клиентов.
Напротив, в случае с Tesla Model Y лояльность поразительно низка – всего 37,3% Справедливости ради заметим, что это рекорд для сегмента: на втором месте Ford Mustang Mach-E, у которого всего 18,5%. Но с Model Y ситуация необычна еще и тем, что после нее 70,5% автомобилистов покупают еще один электромобиль, а остальные… выбирают внедорожник, кроссовер или пикап с ДВС!
Авторы исследования полагают, что эту картину поменяет Cybertruck – он как раз закроет пустующее место большого пикапа/внедорожника в линейке Tesla. Однако с запуском Сайбертрака пока тоже не все ясно: показали в 2019-м, запустили конвейер в Техасе в 2021-м, но…серийное производство обещают теперь только в конце 2023-го.
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Источник: S&P Global Mobility
Фото: Unsplash
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