После Теслы многие снова покупают обычные машины. Почему?

Global Mobility: водители Tesla Model Y пересаживаются на бензиновые машины

Tesla добилась довольно высокой лояльности своих клиентов, однако многие владельцы все же предпочитают сменить эти машины на модели конкурентов. Так, многие обладатели самой «пожилой» в линейке моделей Model S стремятся сменить ее на свежие Lucid Air, Rivian R1T, Mercedes-Benz EQS и Rivian R1S. Только 11,7% владельцев Model S меняют его на кроссовер Model X, а 7,9% пересаживаются на Model 3.

Кстати, у самой Model 3 дела получше: у 40,3% покупателей самой доступной Теслы следующей машиной оказывается Model Y, а 26,1%... снова покупают Model 3! То есть верность марке демонстрируют 72,8% клиентов.

Tesla Model Y

Напротив, в случае с Tesla Model Y лояльность поразительно низка – всего 37,3% Справедливости ради заметим, что это рекорд для сегмента: на втором месте Ford Mustang Mach-E, у которого всего 18,5%. Но с Model Y ситуация необычна еще и тем, что после нее 70,5% автомобилистов покупают еще один электромобиль, а остальные… выбирают внедорожник, кроссовер или пикап с ДВС!

Авторы исследования полагают, что эту картину поменяет Cybertruck – он как раз закроет пустующее место большого пикапа/внедорожника в линейке Tesla. Однако с запуском Сайбертрака пока тоже не все ясно: показали в 2019-м, запустили конвейер в Техасе в 2021-м, но…серийное производство обещают теперь только в конце 2023-го.

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Источник: S&P Global Mobility

Фото: Unsplash