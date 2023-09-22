На российском авторынке появится еще один китайский бренд
В следующем году в России стартуют официальные продажи автомобилей еще одного китайского бренда – Avatr. Компания создана в 2021 году совместно Changan, IT-гигантом Huawei и концерном CATL.
Поставки будут осуществляться через российские представительства Changan, а первыми моделями станут электрические кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12.
Модель Avatr 11 сейчас поставляется в Россию по параллельному импорту, но автопроизводитель ждет, когда в России вступит в силу запрет на свободный ввоз в страну машин тех брендов, которые поставляются официально (с 1 октября 2023 года. — Прим. ред.).
Электрокар Avatr 12, напротив, вышел на китайский рынок только в сентябре 2023 года – его официальная презентация прошла на автосалоне в Мюнхене. Суммарная мощность силовой установки составляет 578 л.с., заявленный запас хода – 700 км.
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Источник: Autonews
Фото: Avatr
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