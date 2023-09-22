Знают, но не поддерживают: как россияне относятся к дню без автомобиля

Больше 70% россиян не готовы расстаться с автомобилем даже на день

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля – хороший повод пересесть на общественный транспорт или на двухколесное транспортное средство. Только вот отношение к этой, по сути, экологической акции у россиян далеко не однозначное.

Как показало исследование Авто Mail.ru, больше 60% опрошенных знают о существовании такого дня. Только вот 72% водителей не готовы отказаться от машины даже на один день.

Более 61% российских автомобилистов используют личный автомобиль или мотоцикл каждый день, еще 22,5% делают это несколько раз в неделю, а 8% - только по выходным.

При этом отказаться от пользования личным автотранспортом по соображениям экологии готовы лишь 2% респодентов. Работа из дома заставит не брать с утра машину 15%, развитие ОТ 14%, цены на топливо и содержание – по 12%, пробки – 10,5%. И никакие обстоятельства не заставят отказаться от личного автомобиля или мотоцикла 22% опрошенных.

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Источник: Авто Mail.ru

Фото: Unsplash, АГН "Москва"