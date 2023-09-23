Opel возродит легендарный внедорожник Frontera
Frontera нового поколения будет крупнее существующего кроссовера Crossland и предложит три ряда сидений. Более того, эта модель будет доступной по цене, что позволит ей противостоять европейскому хиту Duster.
Топ-менеджер Opel Уве Хохгешуртц (Uwe Hochgeschurtz) намекнул на возвращение Frontera в модельный ряд бренда. Предполагается, что новая модель будет построена на платформе CMP, которая уже используется в Opel Mokka.
Однако новый Frontera будет отличаться от своего предшественника. Помимо турбированного двигателя объемом 1,2 литра, мощность которого достигает 140 л. с., возможно появление гибридной версии с электромотором, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Официальная премьера нового Opel Frontera ожидается в 2024 году.
Источник: IXBT
Фото: autoexpress.co.uk
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