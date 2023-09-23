Opel возродит легендарный внедорожник Frontera

Новый Opel Frontera получит несущий кузов вместо рамы

Frontera нового поколения будет крупнее существующего кроссовера Crossland и предложит три ряда сидений. Более того, эта модель будет доступной по цене, что позволит ей противостоять европейскому хиту Duster.

Так может выглядеть возрожденный Opel Frontera

Топ-менеджер Opel Уве Хохгешуртц (Uwe Hochgeschurtz) намекнул на возвращение Frontera в модельный ряд бренда. Предполагается, что новая модель будет построена на платформе CMP, которая уже используется в Opel Mokka.

Так может выглядеть возрожденный Opel Frontera

Однако новый Frontera будет отличаться от своего предшественника. Помимо турбированного двигателя объемом 1,2 литра, мощность которого достигает 140 л. с., возможно появление гибридной версии с электромотором, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Официальная премьера нового Opel Frontera ожидается в 2024 году.

Источник: IXBT

Фото: autoexpress.co.uk