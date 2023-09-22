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Самые популярные «электрички» в РФ: одна модель лидирует с огромным отрывом

«Автостат» составил списки самых распространенных электромобилей и гибридов в РФ

В ходе очередного исследования рынка электромобилей и гибридов были определены модели, пользующиеся наибольшей популярностью у россиян. Выяснилось, что по состоянию на июль 2023 года в стране числилось 25,7 тысячи электромобилей. А в распределении по моделям есть безоговорочный лидер.

Считаные проценты заняли Volkswagen iD.4, Porsche Taycan, Tesla Model Y и Tesla Model 3, а практически половину всего электрического автопарка составляют машины Nissan Leaf. Любопытно, что в США эта модель недавно вошла в топ-5 самых затратных машин с пробегом.

Самых распространенные электромобили и гибриды
Самых распространенные электромобили и гибриды
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Что касается российского сегмента подключаемых гибридов, то он сам по себе значительно меньше, чем электромобильный, и доминирование лидера Mitsubishi Outlander PHEV над остальными игроками здесь не столь значительное.

Стоит отметить и появление китайской марки – премиум-кроссовер Voyah Free вошел в «гибридный» топ-5. Если экспансия китайских высокотехнологичных машин продолжится нынешними темпами, то в скором времени они займут верхние строчки и в более весомом «электрическом» рейтинге.

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Источник: Автостат

Фото: Unsplash, Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
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