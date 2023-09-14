Печальный рейтинг: эти авто с пробегом вы точно не «прокормите»

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HotCars: Топ-10 самых дорогих в обслуживании автомобилей с пробегом

Пикап Ram 3500 2013 модельного года (м.г.) стал самым разорительным для владельца автомобилем с пробегом по версии американского издания Hot Cars. При цене на вторичке 20-38 тысяч долларов (1,9 – 3,7 млн рублей) за год эксплуатации он опустошает кошелек на 1,3 тысячи долларов, то есть на 125 тысяч рублей, что много даже по меркам США.

Также в топ-3 по расходам оказались Audi Q7 2014 м.г. (1,3 тысячи долларов в год) и Lincoln MKZ 2016 м.г. (1,2 тысячи долларов) – в эксплуатации они ненамного дешевле огромного Ram.

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Самые дорогие в обслуживании автомобили с пробегом

  • Ram 3500, 2013
  • Audi Q7, 2014
  • Lincoln MKZ, 2016
  • Volvo XC90, 2016
  • Nissan Leaf, 2016
  • Mercedes-Benz GLC, 2017
  • BMW X1, 2018
  • Jeep Wrangler, 2016
  • Ram 1500, 2012
  • Volkswagen Passat, 2013

Отметим, что в первой пятерке оказались неплохо известный в России Volvo XC90 и набравший у нас популярность в последние пару лет электрохэтчбек Nissan Leaf. А в топ-10 угодили Mercedes-Benz GLC, BMW X1, Jeep Wrangler и Volkswagen Passat.

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Источник: hotcars.com

Фото: Reddit, Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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