Заряжать «электричку» дешевле, чем лить бензин? Не всегда!

Электрический EVM PRO на базе УАЗ Профи в работе оказался дороже бензинового

Легкий коммерческий грузовик EVM PRO, построенный на базе УАЗ Профи, постепенно начинают тестировать связанные с перевозками компании, и среди отзывов есть как однозначно положительные, так и вызывающие некоторые вопросы. Мнением о машине поделился исполнительный директор компании «Грузовичкоф» Михаил Назаров.

«Зарядный разъем вида GBT не является самым популярным, поэтому в Санкт-Петербурге можно найти слишком мало подходящих заправок. При этом стоимость зарядки составляет примерно 7,4 рубля за 1 км пути — против 4,3 рубля на газу или около 7 рублей на бензине», – отметил Назаров.

EVM PRO

Отметим, что ранее операционный директор кикшеринга Whoosh Вадим Гаевский приводил иные цифры стоимости 1 км пробега: 7-8 рублей для EVM PRO и 3-15 рублей для машин с ДВС. Однако у представителя «Грузовичкоф» есть дополнительные выводы по работе EVM PRO:

отклонения в работе датчиков запаса хода и преждевременное отключение автомобиля при 15% заряда, которых должно хватать на 35 км;

отсутствие двух полноценных пассажирских мест в кабине;

из-за легкого электромотора нет должной нагрузки на переднюю ось, что уменьшает комфорт водителя.

В компании сделали вывод, что электрогрузовик можно применять на регулярных заказах, когда заранее известен маршрут и объем перевозки. Представители фирмы отметили перспективность такого коммерческого транспорта и передали производителю рекомендации по улучшению модели.

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Источник: Трушеринг, Автопоток