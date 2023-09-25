Заряжать «электричку» дешевле, чем лить бензин? Не всегда!
Легкий коммерческий грузовик EVM PRO, построенный на базе УАЗ Профи, постепенно начинают тестировать связанные с перевозками компании, и среди отзывов есть как однозначно положительные, так и вызывающие некоторые вопросы. Мнением о машине поделился исполнительный директор компании «Грузовичкоф» Михаил Назаров.
«Зарядный разъем вида GBT не является самым популярным, поэтому в Санкт-Петербурге можно найти слишком мало подходящих заправок. При этом стоимость зарядки составляет примерно 7,4 рубля за 1 км пути — против 4,3 рубля на газу или около 7 рублей на бензине», – отметил Назаров.
Отметим, что ранее операционный директор кикшеринга Whoosh Вадим Гаевский приводил иные цифры стоимости 1 км пробега: 7-8 рублей для EVM PRO и 3-15 рублей для машин с ДВС. Однако у представителя «Грузовичкоф» есть дополнительные выводы по работе EVM PRO:
- отклонения в работе датчиков запаса хода и преждевременное отключение автомобиля при 15% заряда, которых должно хватать на 35 км;
- отсутствие двух полноценных пассажирских мест в кабине;
- из-за легкого электромотора нет должной нагрузки на переднюю ось, что уменьшает комфорт водителя.
В компании сделали вывод, что электрогрузовик можно применять на регулярных заказах, когда заранее известен маршрут и объем перевозки. Представители фирмы отметили перспективность такого коммерческого транспорта и передали производителю рекомендации по улучшению модели.
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.