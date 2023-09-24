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Ford Ranger PHEV: смесь экологичности и внедорожных качеств

Ford Ranger PHEV будет иметь запас хода на электротяге более 45 км

Одной из главных особенностей нового гибридного Ranger является его большой крутящий момент. Благодаря сочетанию 2,3-литрового бензинового двигателя Ford EcoBoost с электродвигателем и перезаряжаемыми аккумуляторами, этот пикап будет мощным и производительным.

Ford Ranger PHEV
Ford Ranger PHEV
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Найдено самое неожиданное применение пикапа Ford Ranger

Кроме того, новый гибридный Ranger будет оснащен функцией Pro Power Onboard. Благодаря встроенным розеткам в грузовой платформе и кабине, владельцы смогут использовать электроэнергию автомобиля для питания своих устройств.

Ford Ranger PHEV
Ford Ranger PHEV

Ожидается, что поставки Ranger PHEV начнутся в начале 2025 года.

Источник: Fleetnews.co.uk

Фото: Ford

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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