Ford Ranger PHEV: смесь экологичности и внедорожных качеств

Ford Ranger PHEV будет иметь запас хода на электротяге более 45 км

Одной из главных особенностей нового гибридного Ranger является его большой крутящий момент. Благодаря сочетанию 2,3-литрового бензинового двигателя Ford EcoBoost с электродвигателем и перезаряжаемыми аккумуляторами, этот пикап будет мощным и производительным.

Ford Ranger PHEV

Кроме того, новый гибридный Ranger будет оснащен функцией Pro Power Onboard. Благодаря встроенным розеткам в грузовой платформе и кабине, владельцы смогут использовать электроэнергию автомобиля для питания своих устройств.

Ford Ranger PHEV

Ожидается, что поставки Ranger PHEV начнутся в начале 2025 года.

Источник: Fleetnews.co.uk

Фото: Ford