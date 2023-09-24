Ford Ranger PHEV: смесь экологичности и внедорожных качеств
Ford Ranger PHEV будет иметь запас хода на электротяге более 45 км
Одной из главных особенностей нового гибридного Ranger является его большой крутящий момент. Благодаря сочетанию 2,3-литрового бензинового двигателя Ford EcoBoost с электродвигателем и перезаряжаемыми аккумуляторами, этот пикап будет мощным и производительным.
Ford Ranger PHEV
Забавные тесты про автомобилиПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Кроме того, новый гибридный Ranger будет оснащен функцией Pro Power Onboard. Благодаря встроенным розеткам в грузовой платформе и кабине, владельцы смогут использовать электроэнергию автомобиля для питания своих устройств.
Ford Ranger PHEV
Ожидается, что поставки Ranger PHEV начнутся в начале 2025 года.
Источник: Fleetnews.co.uk
Фото: Ford
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Ford Ranger
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!