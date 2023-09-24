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Марка Daewoo возвращается на российский рынок

Среднетоннажные грузовики Daewoo заменят ушедшие японские и корейские марки

Согласно информации, полученной изданием «Спецтехника и коммерческий транспорт», компания «ПремиумАвто» стала официальным дистрибьютором коммерческой техники Daewoo в России.

Daewoo Dexen
Daewoo Dexen

Daewoo Dexen оснащен двигателем Cummins объемом 3,8 литра и мощностью 190 л. с. В базовой комплектации автомобиль оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF, но за дополнительную плату можно заказать 8-ступенчатый «робот».

Daewoo Dexen
Daewoo Dexen
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Уже в базовой комплектации водительское сиденье имеет пневмоподвеску, а также активный круиз-контроль. В топовой версии есть вентиляция сидений, обогрев руля, медиасистема с 10-дюймовым экраном и цифровая панель приборов. Кроме того, кабина может быть поднята с помощью электромотора.

Интерьер Daewoo Dexen
Интерьер Daewoo Dexen

Машина может быть оснащена кабиной со спальником и топливным баком увеличенного объема до 200 литров.

Компания также планирует представить более тяжелую версию автомобиля с полной массой 12 тонн в 2024 году.

Источник: Спецтехника и коммерческий транспорт

Фото: Скриншот видео Youtube

Daewoo Dexen
Daewoo Dexen
Интерьер Daewoo Dexen

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За РулемЛежнин Роман
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