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УАЗ Профи от PVRУАЗ Профи станет более грузоподъемным
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УАЗ Профи станет более грузоподъемным

Тольяттинская фирма PVR расширит свою гамму за счет усиленных УАЗ Профи

Тольяттинская фирма PVR, специализирующаяся на производстве грузовых автомобилей на базе Lada Niva Legend и Lada Granta, готовится представить на рынке свою новую разработку – усиленные УАЗ Профи.

УАЗ Профи от PVR
УАЗ Профи от PVR

Одним из ключевых изменений в дизайне УАЗа Профи будет удлинение рамы и модернизация подвески, включая установку пневмобаллонов. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость и сцепление с дорогой, шины на УАЗе Профи будут значительно шире, как спереди, так и сзади.

УАЗ Профи от PVR
УАЗ Профи от PVR
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Однако, несмотря на все эти усовершенствования, двигатель УАЗа Профи останется прежним — это 2,7-литровый агрегат ЗМЗ Про с мощностью 150 л. с.

Вероятнее всего усиленные УАЗы Профи будут более грузоподъёмные, чем машины PVR на базе моделей Lada с грузоподъёмностью в 800 кг.

Источник, фото: Автоброкер Клуб

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.

+2