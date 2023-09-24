УАЗ Профи станет более грузоподъемным

Тольяттинская фирма PVR расширит свою гамму за счет усиленных УАЗ Профи

Тольяттинская фирма PVR, специализирующаяся на производстве грузовых автомобилей на базе Lada Niva Legend и Lada Granta, готовится представить на рынке свою новую разработку – усиленные УАЗ Профи.

УАЗ Профи от PVR

Одним из ключевых изменений в дизайне УАЗа Профи будет удлинение рамы и модернизация подвески, включая установку пневмобаллонов. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость и сцепление с дорогой, шины на УАЗе Профи будут значительно шире, как спереди, так и сзади.

УАЗ Профи от PVR

Однако, несмотря на все эти усовершенствования, двигатель УАЗа Профи останется прежним — это 2,7-литровый агрегат ЗМЗ Про с мощностью 150 л. с.

Вероятнее всего усиленные УАЗы Профи будут более грузоподъёмные, чем машины PVR на базе моделей Lada с грузоподъёмностью в 800 кг.

Источник, фото: Автоброкер Клуб