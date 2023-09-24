Размеры Elantra, цена Solaris: в Россию приехал новый седан MG 5

В Россию привезли новейшие седаны MG 5 по цене чуть дороже Hyundai Solaris

Эти автомобили, выпущенные в 2023 году, доступны в двух комплектациях - Comfort и Deluxe, и стоят от 2 350 000 до 2 425 000 рублей соответственно. Габариты MG 5 составляют 4601 x 1818 x 1489 мм, с колёсной базой 2680 мм. Этот автомобиль сравним по классу с Hyundai Elantra, однако его цена немного выше, чем у Hyundai Solaris.

MG 5

Обе версии MG 5 оснащены рядом привлекательных функций. Они включают в себя наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и складыванием, 16-дюймовые литые диски, обогрев заднего стекла, кожаную отделку руля и сидений, люк с электроприводом, кондиционер, передние и задние электростеклоподъёмники, систему запуска двигателя с кнопки, 10-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, задний парктроник с камерой заднего вида и круиз-контроль.

Старшая версия MG 5 оснащена светодиодной оптикой, системой кругового обзора, а также электрическим стояночным тормозом с функцией AutoHold.

Все автомобили MG 5 оснащены 114-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, который работает совместно с вариатором и передним приводом.

Источник: Автоновости дня

Фото: MG