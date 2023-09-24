Новый кроссовер Chery стал гибридом и может проехать 1400 км на одном баке

Chery Tansuo 06, известный в России как Jaecoo J7, получил гибридную версию

Одной из ключевых особенностей нового Tansuo 06 является его гибридная система Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, которая состоит из гибридного двигателя, трансмиссии и системы управления аккумулятором. Двигатель Chery ACTECO 1.5TGDI пятого поколения мощностью 156 л. с. совместно с 3-ступенчатой коробкой передач DHT обеспечивает плавное и динамичное ускорение. Термический КПД двигателя составляет до 44,5%, а расход топлива составляет всего 4,2 литра на 100 километров.

Chery Tansuo 06 PHEV

Дизайн нового Jaecoo J7 также претерпел некоторые изменения. Передняя решетка теперь имеет новый дизайн без буквы Chery и измененный рисунок радиаторной решетки. Остальная часть автомобиля осталась практически неизменной.

Chery Tansuo 06 PHEV Chery Tansuo 06 PHEV

Внутри автомобиля установлены 13,2-дюймовый центральный экран управления, ЖК-панель приборов и проекционный дисплей. Это обеспечивает удобство и интуитивно понятный интерфейс для водителя.

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Источник, фото: CarNewsChina.com