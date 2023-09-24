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Roewe RX5Нашлась достойная замена для X-Trail и Outlander
В Россию приехала обещанная еще в конце июня...

Нашлась достойная замена для X-Trail и Outlander

В Россию приехала обещанная еще в конце июня партия новых кроссоверов Roewe RX5

Этот автомобиль, выпущенный в 2023 году, предлагается по цене 3 273 000 рублей. Roewe RX5 является прямым конкурентом Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, двух моделей, которые пользовались большой популярностью в России.

Roewe RX5
Roewe RX5

Габариты китайского кроссовера впечатляют: 4655 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1664 мм в высоту, с колесной базой, равной 2765 мм. Он оснащен мощным 1,5-литровым турбомотором, который развивает 188 л. с. и 300 Н·м крутящего момента. Данный двигатель работает в связке с роботизированной трансмиссией и передним приводом.

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Одной из особенностей Roewe RX5 является его внешний вид. Автомобиль выделяется огромной решеткой радиатора, украшенной сложным трехмерным рисунком, а также чёрными накладками на передних крыльях, где скрыты камеры мониторинга слепых зон и дверные ручки.

Внутри салона Roewe RX5 установлен 27-дюймовый экран, который объединяет в себе виртуальную приборную панель и мультимедийную систему.

Важно отметить, что по результатам краш-теста по китайской методике C-NCAP, Roewe RX5 получил максимальный балл, что подтверждает его безопасность.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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