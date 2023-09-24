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Автозаводам люди скоро станут не нужны

Автоматизацию флагманского завода Toyota повысили новые роботы

На флагманском заводе «Мотомати» внедрены новые грузовые роботы под названием Vehicle Logistics Robot (VLR).

Vehicle Logistics Robot (VLR)
Vehicle Logistics Robot (VLR)

Роботы VLR предназначены для перевозки собранных легковых автомобилей. Важно отметить, что роботы перевозят только новые, полностью собранные, автомобили. Этот способ позволяет расставлять транспорт без зазоров и более эффективно использовать территорию завода.

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Для передвижения по территории завода роботы VLR используют систему автоматической навигации, основанную на позиционировании через спутник. Компьютерная система централизованно управляет движениями нескольких роботов, контролируя безопасность и обеспечивая транспортировку по оптимальным маршрутам.

Узлы автомобиля Toyota
Узлы автомобиля Toyota

По планам Toyota Motor, к концу 2024 года на флагманском заводе «Мотомати» будет функционировать уже 10 грузовых роботов VLR. Более того, компания планирует распространить использование этих роботов и на другие предприятия в своей сети.

Источник: Automotive World

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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