Автозаводам люди скоро станут не нужны
На флагманском заводе «Мотомати» внедрены новые грузовые роботы под названием Vehicle Logistics Robot (VLR).
Роботы VLR предназначены для перевозки собранных легковых автомобилей. Важно отметить, что роботы перевозят только новые, полностью собранные, автомобили. Этот способ позволяет расставлять транспорт без зазоров и более эффективно использовать территорию завода.
Для передвижения по территории завода роботы VLR используют систему автоматической навигации, основанную на позиционировании через спутник. Компьютерная система централизованно управляет движениями нескольких роботов, контролируя безопасность и обеспечивая транспортировку по оптимальным маршрутам.
По планам Toyota Motor, к концу 2024 года на флагманском заводе «Мотомати» будет функционировать уже 10 грузовых роботов VLR. Более того, компания планирует распространить использование этих роботов и на другие предприятия в своей сети.
Источник: Automotive World
Фото: Toyota
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен