АВТОВАЗ добавит в интерьер Niva Travel интересную опцию

В ноябре внедорожник Niva Travel получит сиденья из экокожи

По предварительной информации, Волжский автозавод готов впервые запустить в серийное производство внедорожник Нива с кожаным салоном. Такая комплектация модели Niva Travel появится на сборочном конвейере АВТОВАЗа уже в ноябре, сообщает источник со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении производственный план предприятия.

Уточняется, что в материале отделки сидений впервые в истории отечественного внедорожника будет использована экокожа. Кроме того, этим же материалом будут отделаны другие элементы интерьера.

Niva Travel

Официального подтверждения этой информации пока нет. Но если она окажется верна, до автосалонов дилеров Lada внедорожники с обновленным салоном доберутся примерно к Новому году.

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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ