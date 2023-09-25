АВТОВАЗ добавит в интерьер Niva Travel интересную опцию
По предварительной информации, Волжский автозавод готов впервые запустить в серийное производство внедорожник Нива с кожаным салоном. Такая комплектация модели Niva Travel появится на сборочном конвейере АВТОВАЗа уже в ноябре, сообщает источник со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении производственный план предприятия.
Уточняется, что в материале отделки сидений впервые в истории отечественного внедорожника будет использована экокожа. Кроме того, этим же материалом будут отделаны другие элементы интерьера.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Но если она окажется верна, до автосалонов дилеров Lada внедорожники с обновленным салоном доберутся примерно к Новому году.
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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!