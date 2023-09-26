#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России ждут нового роста цен на легковые автомобилиВ России ждут нового роста цен на легковые автомобили
Дилеры: рост цен на легковые машины продолжится...
Changan Uni-KМощный и экономичный: Changan везет в Россию новый кроссовер
Осенью в России стартуют продажи гибридного...
Топ-5 регионов РФ, где не любят отечественный автопромТоп-5 регионов РФ, где не любят отечественный автопром
Машины российских брендов хуже всего продаются...

Jetour представил кроссовер X70 Pro – цены

Новый кроссовер Jetour X70 Pro уже поступил в продажу

Новинка отличается богатым оснащением: есть система автоматической парковки APA, функция распознавания лиц и многие другие современные технологии.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4749, 1900 и 1720 мм, а колесная база достигает 2745 мм. То есть, габариты идентичны размерам кроссовера X70 Plus, и кроссовер на 7 см длиннее, чем, например, Nissan X-Trail.

Салон машины может быть пяти- или семиместным (2+3+2).

Под капотом установлен бензиновый турбированный двигатель 1.6T мощностью 197 л.с. и 290 Нм. В паре с мотором устанавливается роботизированная коробка передач 7DCT.

Китай наводняет Европу дешевыми электромобилями – власти в панике

Стоимость кроссовера Jetour X70 Pro в Китае составляет 137 900 юаней (1,8 млн рублей). Семиместная версия обойдется там покупателям в 140 900 юаней (1,85 млн рублей).

В России новинка будет, скорее всего, дороже раза в два.

Фото: Autohome.com.cn

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0