Jetour представил кроссовер X70 Pro – цены

Новый кроссовер Jetour X70 Pro уже поступил в продажу

Новинка отличается богатым оснащением: есть система автоматической парковки APA, функция распознавания лиц и многие другие современные технологии.

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4749, 1900 и 1720 мм, а колесная база достигает 2745 мм. То есть, габариты идентичны размерам кроссовера X70 Plus, и кроссовер на 7 см длиннее, чем, например, Nissan X-Trail.

Салон машины может быть пяти- или семиместным (2+3+2).

Под капотом установлен бензиновый турбированный двигатель 1.6T мощностью 197 л.с. и 290 Нм. В паре с мотором устанавливается роботизированная коробка передач 7DCT.

Стоимость кроссовера Jetour X70 Pro в Китае составляет 137 900 юаней (1,8 млн рублей). Семиместная версия обойдется там покупателям в 140 900 юаней (1,85 млн рублей).

В России новинка будет, скорее всего, дороже раза в два.

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Фото: Autohome.com.cn