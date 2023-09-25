Гибридные авто упадут в цене
Для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками и электромобили, будет применяться единая ставка. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Ранее утильсбор для гибридных авто рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров.
В Минпромторге пояснили, что теперь для расчета утильсбора на автомобили с гибридными установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей.
Сейчас для электромобилей действует ставка 1,63 для новых транспортных средств (возрастом до трех лет) и 6,1 — для транспортных средств, которые выпущены более трех лет назад. Базовый коэффициент при расчете утильсбора составляет 20 тыс. рублей. Одинаковые коэффициенты действуют как на автомобили, ввезенные физлицом, так и юрлицами.
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Источник: Минпромторг
Фото: Unsplash
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