Ничего, кроме «электричек»: Nissan сделал заявление

Концерн Nissan к 2030 году будет продавать в Европе только электрические автомобили

Компания Nissan Motor Co объявила, что все новые модели, которые она сейчас выводит на европейский рынок, будут полностью электрическими. Таким образом, к 2030 году Nissan полностью перейдет на продажи в Европе только электромобилей.

«Теперь пути назад нет. Nissan перейдет на полностью электрическую систему к 2030 году в Европе – мы считаем, что это правильное решение для нашего бизнеса, наших клиентов и для планеты», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.

Для Европы японский автопроизводитель уже подготовил несколько электрокаров, один из которых будет выпускаться на заводе автоконцерна в Сандерленде на севере Англии.

В Nissan также сообщили, что к 2030 году в линейке бренда будет 19 новых моделей электромобилей.

О приверженности планам по переходу на выпуск исключительно электрических (а в некоторых случаях гибридных) автомобилей уже заявили несколько мировых автоконцернов, в числе которых Renault, Ford и Volvo.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Reuters

Фото: Nissan