Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублейИз области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублей
Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz вошли в...
Перезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала GrantaПерезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала Granta
Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada...
«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»
Полиции Санкт-Петербурга пришлось стрелять,...

Ничего, кроме «электричек»: Nissan сделал заявление

Концерн Nissan к 2030 году будет продавать в Европе только электрические автомобили

Компания Nissan Motor Co объявила, что все новые модели, которые она сейчас выводит на европейский рынок, будут полностью электрическими. Таким образом, к 2030 году Nissan полностью перейдет на продажи в Европе только электромобилей.

«Теперь пути назад нет. Nissan перейдет на полностью электрическую систему к 2030 году в Европе – мы считаем, что это правильное решение для нашего бизнеса, наших клиентов и для планеты», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Авто за 300 тысяч на ходу и без проблем — 4 варианта

Для Европы японский автопроизводитель уже подготовил несколько электрокаров, один из которых будет выпускаться на заводе автоконцерна в Сандерленде на севере Англии.

В Nissan также сообщили, что к 2030 году в линейке бренда будет 19 новых моделей электромобилей.

О приверженности планам по переходу на выпуск исключительно электрических (а в некоторых случаях гибридных) автомобилей уже заявили несколько мировых автоконцернов, в числе которых Renault, Ford и Volvo.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Reuters

Фото: Nissan

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0