Ничего, кроме «электричек»: Nissan сделал заявление
Компания Nissan Motor Co объявила, что все новые модели, которые она сейчас выводит на европейский рынок, будут полностью электрическими. Таким образом, к 2030 году Nissan полностью перейдет на продажи в Европе только электромобилей.
«Теперь пути назад нет. Nissan перейдет на полностью электрическую систему к 2030 году в Европе – мы считаем, что это правильное решение для нашего бизнеса, наших клиентов и для планеты», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.
Для Европы японский автопроизводитель уже подготовил несколько электрокаров, один из которых будет выпускаться на заводе автоконцерна в Сандерленде на севере Англии.
В Nissan также сообщили, что к 2030 году в линейке бренда будет 19 новых моделей электромобилей.
О приверженности планам по переходу на выпуск исключительно электрических (а в некоторых случаях гибридных) автомобилей уже заявили несколько мировых автоконцернов, в числе которых Renault, Ford и Volvo.
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Источник: Reuters
Фото: Nissan
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