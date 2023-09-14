Власти КНР усомнились в реальной борьбе Европы за «честную конкуренцию»
Министерство торговли Китая выразило недоумение по поводу начатого Европейской комиссией (ЕС) расследования в отношении китайских электромобилей. Данные меры ЕС окажут «негативное влияние на экономические и торговые связи», уверены в ведомстве.
Накануне было объявлено, что Европа намерена поставить барьер на ввоз китайских иномарок. По мнению ЕС, из-за государственных субсидий китайские производители электрокаров имеют возможность ввозить в Европу дешевые электрокары, что создает на рынке нечестную конкуренцию.
«Китай считает, что следственные меры, предложенные Европейским Союзом, на самом деле направлены на защиту его собственной промышленности во имя “честной конкуренции”», — говорится в заявлении китайского министерства торговли.
В ведомстве назвали расследование «откровенным протекционистским актом» и предупредили, что это может «серьезно разрушить и исказить мировую автомобильную промышленность». Также в сообщении Минторговли Китая подчеркивается, что такие действия со стороны Европы еще больше усугубят и без того напряженные отношения между странами.
Согласно данным агентства Moody's Analytics, уже к концу 2023 года Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей, обогнав по этому показателю Японию.
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Источник: Reuters
Фото: Unsplash
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